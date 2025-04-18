Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
92,09
Економія при броні: -7,28 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
92,42
Економія при броні: -6,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
90,70
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
89,50
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
44,60
Економія при броні: -1,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
65,11
Економія при броні: -12,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
93,75
Економія при броні: -11,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
93,36
Економія при броні: -9,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
2.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
2.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ