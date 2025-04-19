Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
43,92
Економія при броні: -5,01 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
92,92
Економія при броні: -15,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
95,21
Економія при броні: -6,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
80,28
Економія при броні: -7,92 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
93,09
Економія при броні: -15,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
94,02
Економія при броні: -16,14 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
94,32
Економія при броні: -15,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
73,61
Економія при броні: -10,64 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
92,39
Економія при броні: -13,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
92,27
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
92,32
Економія при броні: -13,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
94,95
Економія при броні: -15,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
53,03
Економія при броні: -6,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
84,39
Економія при броні: -6,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
89,50
Економія при броні: -9,10 грн