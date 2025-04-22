Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця (Coffein Sodium benzoat-Darnitsa)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,70
Економія при броні: -2,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,89
Економія при броні: -19,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
54,32
Економія при броні: -7,02 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
93,44
Економія при броні: -11,39 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
83,33
Економія при броні: -18,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
77,05
Економія при броні: -11,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
89,20
Економія при броні: -9,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
44,60
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
45,11
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
88,05
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
94,25
Економія при броні: -5,42 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 27
1.2 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Кофеїн-Бензоат натрію-Дарниця розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 1 мл №10
Дарниця ФФ