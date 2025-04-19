Панкреатин-Здоров'я (Pancreatine-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 210 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
146,14
Економія при броні: -16,30 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,60
Економія при броні: -0,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,70
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,60
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
144,37
Економія при броні: -8,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
144,28
Економія при броні: -17,54 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
27,52
Економія при броні: -0,04 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,60
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,60
Економія при броні: -0,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,60
Економія при броні: -0,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,60
Економія при броні: -0,20 грн