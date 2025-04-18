Панкреатин-Здоров'я (Pancreatine-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 615 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №20
Здоров'я
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №20
Здоров'я
79,46
Економія при броні: -12,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
145,44
Економія при броні: -16,18 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Панкреатин-Здоров'я таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 0.192 г блістер №20
Здоров'я
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
144,32
Економія при броні: -12,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
143,10
Економія при броні: -11,19 грн