Панкреатин-Здоров'я (Pancreatine-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №20
Здоров'я
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
144,37
Економія при броні: -19,83 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,61
Економія при броні: -11,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
155,17
Економія при броні: -7,71 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
143,41
Економія при броні: -19,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
141,37
Економія при броні: -5,49 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
154,47
Економія при броні: -18,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
143,06
Економія при броні: -7,18 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
146,51
Економія при броні: -16,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
146,35
Економія при броні: -16,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
145,20
Економія при броні: -15,61 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
146,53
Економія при броні: -16,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,61
Економія при броні: -11,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я