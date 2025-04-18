Панкреатин-Здоров'я (Pancreatine-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
142,01
Економія при броні: -10,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
142,52
Економія при броні: -5,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,70
Економія при броні: -0,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
142,27
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
153,91
Економія при броні: -17,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
144,58
Економія при броні: -8,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
142,75
Економія при броні: -10,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
143,98
Економія при броні: -17,24 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
142,44
Економія при броні: -15,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я