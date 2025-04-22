Панкреатин-Здоров'я (Pancreatine-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
140,50
Економія при броні: -2,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
145,75
Економія при броні: -14,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
146,17
Економія при броні: -10,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
144,10
Економія при броні: -14,53 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
141,77
Економія при броні: -12,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
145,27
Економія при броні: -15,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
142,81
Економія при броні: -13,08 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
137,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
145,73
Економія при броні: -15,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Панкреатин-Здоров'я форте 14000 таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 384 мг блістер №50
Здоров'я
142,11
Економія при броні: -6,15 грн