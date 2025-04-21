Клофелін-Здоров'я (Clophelin-Zdorovye)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
100.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
106.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
106.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, просп. Миру, 72/5
110.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
110.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 14
110.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
111.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вокзальна, 6-А
115.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гриців, вул. Центральна, 10-А
123.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дунаївці, вул. Київська, 2
124.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
130.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кодима, вул. Соборна, 52
135.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,50
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черняхів, вул. Володимирська, 7
135.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
150.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Незалежності, 6
151.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 29
152.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янець-Подільський, вул. Коновальця Євгена, 4/7
152.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
185.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96-Б
186.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн