Клофелін-Здоров'я (Clophelin-Zdorovye)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
14.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -1,80 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
111.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,50
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кодима, вул. Соборна, 52
214.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,50
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
263.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 21-К
269.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
276.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
337.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
337.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
341.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
342.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
342.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 463
342.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
343.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
343.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
343.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
348.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
352.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96-Б
355.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
369.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
369.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн