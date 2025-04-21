Клофелін-Здоров'я (Clophelin-Zdorovye)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,50
Економія при броні: -1,70 грн
В містах поряд
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
98.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
157.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 21-К
163.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
171.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кодима, вул. Соборна, 52
250.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,50
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
266.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
276.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Благовісна, 463
276.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
277.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
277.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
277.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
277.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
282.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
310.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
311.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96-Б
313.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
318.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Полонського Михайла, 34-А
330.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
344.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн