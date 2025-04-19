Клофелін-Здоров'я (Clophelin-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -1,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сихівська, 8
6.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -1,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Добротвір, вул. Франка Івана, 18-Б
48.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Гончара Олеся, 2/2
64.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,30
Економія при броні: -1,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Журавно, пл. Бандери Степана, 24
67.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зборів, вул. Хмельницького Богдана, 8-Б
83.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,50
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лисець, вул. Січових Стрільців, 45
116.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,40 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Монастириська, вул. Шевченка Тараса, 35
117.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Рівненська, 105
139.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Яблунів, вул. Франка Івана, 17
173.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Полуботка Гетьмана, 6
180.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Карнаухова Миколи, 21
181.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Київська, 47/1
182.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Червонія Василя, 39
182.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 19-А
218.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, просп. Миру, 72/5
219.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 65/5
219.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Еріха Кольбенгаєра, 2
224.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,40 грн