Клофелін-Здоров'я (Clophelin-Zdorovye)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
7.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
8.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 53-Д
8.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
8.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75-А
9.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
10.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
11.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
12.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
13.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
47.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
77.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Д
78.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96-Б
92.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
94.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сквира, вул. Соборна, 12
100.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
128.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Народичі, вул. Свято-Миколаївська, 140
131.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
157.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
158.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
159.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн