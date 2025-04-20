Клофелін-Здоров'я (Clophelin-Zdorovye)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 21-К
12.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -1,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
20.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -1,00 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
115.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
149.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,50
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
152.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
172.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 463
193.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
193.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
194.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
194.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
195.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
195.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 36
201.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хорол, вул. Полонського Михайла, 34-А
208.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Берестин, вул. Шиндлера, 91
222.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
244.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Миронівка, вул. Перемоги, 10
261.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96-Б
264.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
280.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,70 грн