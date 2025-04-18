Клофелін-Здоров'я (Clophelin-Zdorovye)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
9.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -8,60 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
48.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
89.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 36
134.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 13-А
141.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лебедин, пл. Соборна, 17
141.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Лисенка, 12
145.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
157.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
197.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хорол, вул. Полонського Михайла, 34-А
214.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
235.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -1,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 11
255.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
291.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 21-К
299.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
305.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 463
305.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
305.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні: -0,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
305.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
306.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
307.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн