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Клофелін-Здоров'я (Clophelin-Zdorovye)
Клофелін-Здоров'я (Clophelin-Zdorovye)
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Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Героїв АТО, 15-Д
33.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 11-Б
67.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні:
-1,80 грн
31,80
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Берестин, вул. Шиндлера, 91
107.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Нові Санжари, вул. Незалежності, 37-А
107.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
115.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,90 грн
33,00
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 21-К
121.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,90 грн
33,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
126.8 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,60
Економія при броні:
-0,60 грн
33,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 36
127.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Слобожанське, вул. Закори, 11
170.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Хорол, вул. Полонського Михайла, 34-А
191.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
194.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-8,60 грн
25,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Благовісна, 463
235.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
235.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,80 грн
33,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
236.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,80 грн
33,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 112/3
236.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,80 грн
33,10
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
236.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,80 грн
33,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лебедин, пл. Соборна, 17
238.0 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, перех. Смілянська / Вернигори, 99/12
238.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,80 грн
33,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 13-А
270.1 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,60 грн
33,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Лисенка, 12
271.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні:
-0,60 грн
33,30
грн
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