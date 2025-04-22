Клофелін-Здоров'я (Clophelin-Zdorovye)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
114.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75-А
118.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кибальчича Миколи, 13-В
121.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Краківська, 14/6
125.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
128.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 53-Д
129.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
130.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
132.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 136
132.6 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бородянка, вул. Семашко, 2
134.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
136.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Народичі, вул. Свято-Миколаївська, 140
156.9 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, пл. Базарна, 2-В
194.4 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коростень, вул. Шевченка, 78
195.3 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миронівка, вул. Благовіщенська, 96-Б
203.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
205.5 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10
206.7 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черняхів, вул. Володимирська, 7
217.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тараща, вул. Хмельницького Богдана, 8
222.2 км
Клофелін-Здоров'я таблетки 0.15 мг блістер №30
Корпорація Здоров'я
33,90
Економія при броні: -0,80 грн