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Аевіт® капсули м'які блістер, №60 - Харків (295311) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 187 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
126,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
147,90
Економія: -22,71 грн
125,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (4)
160,16
Економія: -34,84 грн
125,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (1)
132,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1), блістер (2)
184,90
Економія: -52,10 грн
132,80 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
177,00
Економія: -42,20 грн
134,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
152,99
Економія: -20,50 грн
132,49 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: капсули м'які (20)
133,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (5), блістер (1)
150,22
Економія: -18,76 грн
131,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1), блістер (1)
141,72 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Всього: капсули м'які (40)
136,72 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3), блістер (2)
152,48
Економія: -32,23 грн
120,25 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (9)
130,08 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
155,99
Економія: -23,50 грн
132,49 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
175,10
Економія: -40,30 грн
134,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
142,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
170,25
Економія: -37,02 грн
133,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (4), блістер (2)
166,92
Економія: -34,80 грн
132,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2), блістер (2)
129,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (1)
139,83 грн