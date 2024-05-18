Аевіт® капсули м'які блістер, №60 - Харків (295311) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 187 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека низьких цін
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Економна аптека
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Всього: капсули м'які (20)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Економна аптека
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Всього: капсули м'які (40)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Молочна, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3), блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Гагаріна, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4), блістер (2)
Відчинено Зачиняється за 22 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 96