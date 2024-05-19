Аевіт® капсули м'які блістер, №50 - Львів (22080) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 245 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Аптека нц
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Львів, вул. Городоцька, 59
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
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Львів, вул. Леонтовича, 1
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Львів, вул. Клепарівська, 4
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Львів, вул. Словацького, 2
Пульс
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Всього: капсули м'які (40)
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
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Львів, вул. Шпитальна, 9
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
D.s.
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Всього: упаковка (1)
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Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49