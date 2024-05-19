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Аевіт® капсули м'які блістер, №50 - Львів (22080) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 245 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
130,25 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (2)
152,49
Економія: -20,57 грн
131,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
114,85 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (4), блістер (2)
134,36
Економія: -21,76 грн
112,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
114,26 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
140,99
Економія: -22,23 грн
118,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
130,25 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: капсули м'які (40)
133,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
120,96 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
130,25 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (2)
158,99
Економія: -40,23 грн
118,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
151,99
Економія: -33,23 грн
118,76 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
130,25 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
126,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (4), блістер (2)
148,05
Економія: -37,08 грн
110,97 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
130,25 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
130,50
Економія: -11,74 грн
118,76 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
149,99
Економія: -31,23 грн
118,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
130,25 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
142,99
Економія: -24,23 грн
118,76 грн