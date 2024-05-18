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Аевіт® капсули м'які блістер, №50 - Харків (22080) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 400 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (2)
121,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (1)
121,02 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
133,35
Економія: -22,48 грн
110,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (3), блістер (2)
123,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3), блістер (1)
122,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2), блістер (1)
119,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
133,22
Економія: -32,18 грн
101,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (3), блістер (2)
106,20 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (6), блістер (3)
120,65 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1), блістер (4)
109,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2), блістер (2)
109,30 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1), блістер (4)
157,40
Економія: -37,60 грн
119,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (2)
130,50
Економія: -12,59 грн
117,91 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2), блістер (1)
118,35 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (4)
105,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2), блістер (1)
138,25
Економія: -30,59 грн
107,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (2), блістер (4)
117,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (1), блістер (1)
106,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (2), блістер (3)
118,45 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 52 хв
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (3), блістер (1)
105,40 грн