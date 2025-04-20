Ціанокобаламін (вітамін В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
105,39
Економія при броні: -8,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
113,02
Економія при броні: -16,59 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
111,56
Економія при броні: -6,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
105,40
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,25
Економія при броні: -13,25 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,25
Економія при броні: -9,25 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,50
Економія при броні: -2,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
109,04
Економія при броні: -5,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,20
Економія при броні: -2,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
109,75
Економія при броні: -12,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
112,11
Економія при броні: -24,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
112,58
Економія при броні: -19,27 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,25
Економія при броні: -9,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
109,34
Економія при броні: -16,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
109,60
Економія при броні: -12,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
112,96
Економія при броні: -12,88 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,14
Економія при броні: -9,14 грн