Ціанокобаламін (вітамін В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
111,45
Економія при броні: -11,99 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
109,60
Економія при броні: -11,98 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
108,39
Економія при броні: -19,97 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
111,21
Економія при броні: -22,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,20
Економія при броні: -3,70 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
108,06
Економія при броні: -11,91 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум