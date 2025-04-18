Ціанокобаламін (вітамін В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 656 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,20
Економія при броні: -2,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,20
Економія при броні: -2,00 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
98,71
Економія при броні: -15,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
110,74
Економія при броні: -23,24 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
29,61
Економія при броні: -4,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
111,46
Економія при броні: -16,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
84,32
Економія при броні: -0,96 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
110,52
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
111,51
Економія при броні: -23,96 грн