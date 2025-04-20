Ціанокобаламін (вітамін В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 151 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
109,92
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,25
Економія при броні: -9,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
109,97
Економія при броні: -15,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
109,19
Економія при броні: -12,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
107,64
Економія при броні: -14,76 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
109,62
Економія при броні: -16,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,20
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
108,92
Економія при броні: -16,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
113,16
Економія при броні: -20,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,20
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
113,03
Економія при броні: -20,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
110,55
Економія при броні: -17,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
105,40
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
111,56
Економія при броні: -18,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум