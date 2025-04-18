Ціанокобаламін (вітамін В12) (Cyanocobalaminum (vitaminum B12))
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 214 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,57
Економія при броні: -13,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,96
Економія при броні: -8,89 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
95,58
Економія при броні: -1,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,20
Економія при броні: -1,30 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
105,40
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
108,32
Економія при броні: -12,41 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
107,66
Економія при броні: -5,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
108,50
Економія при броні: -6,42 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
106,20
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
108,69
Економія при броні: -12,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум
108,05
Економія при броні: -12,13 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Сумська, 90
1.9 км
Ціанокобаламін (вітамін В12) розчин для ін'єкцій 0.5 мг/мл ампула 1 мл №10
Корпорація Артеріум