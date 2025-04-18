Хомвіо®-Нервін (Homvio®-Nervin)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 503 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
619,10
Економія при броні: -72,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
637,60
Економія при броні: -91,20 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
620,70
Економія при броні: -133,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
556,00
Економія при броні: -34,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
643,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
676,30
Економія при броні: -145,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
572,02
Економія при броні: -61,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
643,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
591,17
Економія при броні: -97,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
571,34
Економія при броні: -39,97 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
548,84
Економія при броні: -16,47 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
648,60
Економія при броні: -139,30 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
663,60
Економія при броні: -142,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
567,39
Економія при броні: -35,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Хомвіо®-Нервін таблетки №50
Хомвіора Арцнайміттель
593,70
Економія при броні: -47,30 грн