Галоперидол–Ріхтер розчин для ін'єкцій (Haloperidol-Richter solution for injections)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
169,32
Економія при броні: -22,32 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
162,96
Економія при броні: -12,96 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
155,25
Економія при броні: -5,25 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
161,14
Економія при броні: -14,14 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
156,99
Економія при броні: -6,99 грн
Елітфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
159,64
Економія при броні: -9,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
156,17
Економія при броні: -5,43 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 9 хв
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 5
5.4 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
154,01
Економія при броні: -7,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
161,89
Економія при броні: -14,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
162,77
Економія при броні: -9,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
154,91
Економія при броні: -7,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
8.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
159,26
Економія при броні: -7,02 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
162,42
Економія при броні: -16,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Ювілейний / Героїв 93-й Бригади, 24/1
9.7 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
166,61
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
9.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
119,40
Економія при броні: -7,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
161,05
Економія при броні: -8,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
10.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
160,58
Економія при броні: -6,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
11.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
162,42
Економія при броні: -10,18 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Руставі, 2
11.7 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
64,33
Економія при броні: -2,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 39 хв
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
11.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
157,17
Економія при броні: -5,68 грн