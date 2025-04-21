Галоперидол–Ріхтер розчин для ін'єкцій (Haloperidol-Richter solution for injections)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
163,80
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
62.7 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 82-А
62.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.7 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
85.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, пров. Лікарняний, 2-А
92.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
93.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 122/1-Б
97.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
98.2 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
99.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
161,56
Економія при броні: -10,82 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
99.3 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
107.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
107.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
166,18
Економія при броні: -6,98 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
168,21
Економія при броні: -9,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 76
108.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
102,70
Економія при броні: -5,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
108.4 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер