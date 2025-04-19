Галоперидол–Ріхтер розчин для ін'єкцій (Haloperidol-Richter solution for injections)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках у Львів
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
160,00
Економія при броні: -2,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
159,60
Економія при броні: -1,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
161,00
Економія при броні: -3,10 грн
Подорожник
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
163,50
Економія при броні: -5,60 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
2.4 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
165,40
Економія при броні: -7,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
3.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
162,90
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 95
3.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
161,30
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Львів, вул. Перфецького, 1
3.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Широка, 64
3.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
167,60
Економія при броні: -9,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 10
3.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
169,50
Економія при броні: -11,60 грн
Подорожник
Львів, вул. Кульпарківська, 172
3.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
168,60
Економія при броні: -10,70 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер