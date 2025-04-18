Галоперидол–Ріхтер розчин для ін'єкцій (Haloperidol-Richter solution for injections)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
167,98
Економія при броні: -7,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Літературна, 5
2.3 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
169,50
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
2.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:30
Харків, вул. Павлова Академіка, 46
2.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
134,00
Економія при броні: -4,64 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 64
4.7 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер