Галоперидол–Ріхтер розчин для ін'єкцій (Haloperidol-Richter solution for injections)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
163,67
Економія при броні: -7,95 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
163,60
Економія при броні: -2,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
162,91
Економія при броні: -7,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
160,04
Економія при броні: -10,04 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
173,68
Економія при броні: -6,52 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
162,21
Економія при броні: -22,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
165,19
Економія при броні: -7,98 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
154,82
Економія при броні: -5,57 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 27
5.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
167,62
Економія при броні: -9,66 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
160,92
Економія при броні: -6,69 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10/25
8.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
166,20
Економія при броні: -9,74 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
8.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
89,98
Економія при броні: -5,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
166,56
Економія при броні: -7,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
10.2 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
167,84
Економія при броні: -8,64 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
157,88
Економія при броні: -5,64 грн