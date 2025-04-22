Галоперидол–Ріхтер розчин для ін'єкцій (Haloperidol-Richter solution for injections)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
160,60
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
168,10
Економія при броні: -8,15 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
163,74
Економія при броні: -10,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
160,90
Економія при броні: -2,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
161,60
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
167,21
Економія при броні: -5,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
64.9 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
170,06
Економія при броні: -11,36 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 1
65.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
72.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 11
114.4 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
97,71
Економія при броні: -3,83 грн
Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
114.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
159,86
Економія при броні: -10,61 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
155,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
84,83
Економія при броні: -4,54 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.5 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
162,67
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Галоперидол-Ріхтер розчин для ін'єкцій 5 мг ампула 1 мл №5
Гедеон Ріхтер