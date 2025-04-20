Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 208 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
117,00
Економія при броні: -24,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
36,07
Економія при броні: -5,01 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
40,40
Економія при броні: -1,36 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
101,86
Економія при броні: -3,32 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
53,49
Економія при броні: -2,66 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
147,89
Економія при броні: -22,72 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
42,97
Економія при броні: -2,97 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
108,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
42,00
Економія при броні: -2,00 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
162,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
41,67
Економія при броні: -1,29 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,86
Економія при броні: -4,65 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,60
Економія при броні: -66,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
58,23
Економія при броні: -6,75 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,29
Економія при броні: -25,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
56,99
Економія при броні: -6,47 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,10
Економія при броні: -20,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
57,05
Економія при броні: -5,57 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,25
Економія при броні: -11,61 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
120,00
Економія при броні: -27,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
56,97
Економія при броні: -5,49 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,05
Економія при броні: -11,41 грн