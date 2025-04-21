Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
41,20
Економія при броні: -2,21 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,37
Економія при броні: -24,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
153,70
Економія при броні: -54,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
41,12
Економія при броні: -3,63 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,08
Економія при броні: -17,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
153,70
Економія при броні: -54,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
153,70
Економія при броні: -54,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
40,72
Економія при броні: -1,75 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,67
Економія при броні: -15,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
40,52
Економія при броні: -1,57 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
145,92
Економія при броні: -15,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,60
Економія при броні: -66,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
41,04
Економія при броні: -3,60 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
100,62
Економія при броні: -18,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
47,71
Економія при броні: -2,10 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
147,03
Економія при броні: -16,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
153,70
Економія при броні: -54,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
58,90
Економія при броні: -13,26 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,13
Економія при броні: -33,57 грн