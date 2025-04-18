Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 248 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
41,75
Економія при броні: -2,76 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
155,36
Економія при броні: -9,69 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
58,75
Економія при броні: -1,93 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
159,72
Економія при броні: -5,25 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
60,02
Економія при броні: -2,15 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,25
Економія при броні: -24,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
58,53
Економія при броні: -3,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
59,34
Економія при броні: -2,33 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,75
Економія при броні: -15,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
55,80
Економія при броні: -20,00 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
57,63
Економія при броні: -2,90 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
147,75
Економія при броні: -17,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
58,86
Економія при броні: -3,14 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
151,04
Економія при броні: -8,06 грн