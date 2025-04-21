Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
58,77
Економія при броні: -13,13 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
151,13
Економія при броні: -34,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
40,74
Економія при броні: -1,75 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,72
Економія при броні: -15,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
50,24
Економія при броні: -3,08 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
150,21
Економія при броні: -19,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
42,18
Економія при броні: -1,80 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
147,30
Економія при броні: -16,46 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
110,46
Економія при броні: -44,56 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
50,37
Економія при броні: -3,21 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
150,60
Економія при броні: -19,77 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
53,66
Економія при броні: -3,10 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,94
Економія при броні: -25,17 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
54,10
Економія при броні: -3,52 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
150,81
Економія при броні: -29,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн