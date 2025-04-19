Львів (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
55,69
Економія при броні: -3,39 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
150,14
Економія при броні: -16,48 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
52,40
Економія при броні: -16,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
61,02
Економія при броні: -3,01 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,32
Економія при броні: -24,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
54,96
Економія при броні: -2,68 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,22
Економія при броні: -14,67 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,60
Економія при броні: -66,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн