Київ (адресу не вказано)
Доступно в 848 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
153,70
Економія при броні: -32,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
55,73
Економія при броні: -3,14 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,42
Економія при броні: -23,17 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
153,70
Економія при броні: -32,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
61,00
Економія при броні: -2,99 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,26
Економія при броні: -13,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка