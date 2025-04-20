Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Аптека копійка
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Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
62,49
Економія при броні: -3,08 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,32
Економія при броні: -22,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
108,00
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
61,80
Економія при броні: -3,07 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,37
Економія при броні: -27,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
62,05
Економія при броні: -2,67 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
153,60
Економія при броні: -31,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
71,82
Економія при броні: -2,09 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
145,23
Економія при броні: -25,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
50,51
Економія при броні: -2,52 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
147,91
Економія при броні: -21,63 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,60
Економія при броні: -66,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
50,06
Економія при броні: -2,03 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,96
Економія при броні: -27,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
53,99
Економія при броні: -3,41 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
150,52
Економія при броні: -24,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
53,87
Економія при броні: -3,35 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
105,24
Економія при броні: -6,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
58,18
Економія при броні: -7,67 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,16
Економія при броні: -29,75 грн