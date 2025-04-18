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Сондокс® (Sondoxum)

Сондокс® (Sondoxum)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 418 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
114,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
106,77 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
164,79 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
135,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
60,02
Економія при броні: -2,01 грн
58,01 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
145,89
Економія при броні: -25,08 грн
120,81 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
118,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
96,72 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
96,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
54,61
Економія при броні: -2,02 грн
52,59 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,41
Економія при броні: -23,67 грн
122,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
98,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
113,67 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
98,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
96,09 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
118,71 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
118,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
96,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
50,00
Економія при броні: -9,50 грн
40,50 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
110,46
Економія при броні: -44,56 грн
65,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
114,48 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
95,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
40,58
Економія при броні: -1,60 грн
38,98 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,16
Економія при броні: -27,74 грн
118,42 грн
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