Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 263 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
46,33
Економія при броні: -3,56 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,98
Економія при броні: -23,75 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
47,16
Економія при броні: -4,39 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,60
Економія при броні: -26,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
47,14
Економія при броні: -2,82 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,53
Економія при броні: -10,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,60
Економія при броні: -66,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
63,44
Економія при броні: -4,04 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
150,59
Економія при броні: -23,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
46,94
Економія при броні: -2,62 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,91
Економія при броні: -22,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
42,03
Економія при броні: -2,13 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,52
Економія при броні: -21,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
46,99
Економія при броні: -2,71 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,05
Економія при броні: -21,91 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
46,75
Економія при броні: -6,12 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,30
Економія при броні: -12,34 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
57,42
Економія при броні: -2,88 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,44
Економія при броні: -22,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
58,30
Економія при броні: -3,75 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
150,69
Економія при броні: -33,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
40,36
Економія при броні: -1,33 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
48,44
Економія при броні: -7,91 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка