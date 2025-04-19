Київ
Сондокс® (Sondoxum)

Сондокс® (Sondoxum)

Дніпро (адресу не вказано)
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Доступно в 263 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
46,33
Економія при броні: -3,56 грн
42,77 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
146,98
Економія при броні: -23,75 грн
123,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
47,16
Економія при броні: -4,39 грн
42,77 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,60
Економія при броні: -26,37 грн
123,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
47,14
Економія при броні: -2,82 грн
44,32 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,53
Економія при броні: -10,02 грн
139,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
96,03 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,60
Економія при броні: -66,80 грн
98,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
98,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
63,44
Економія при броні: -4,04 грн
59,40 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
150,59
Економія при броні: -23,45 грн
127,14 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
87,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
46,94
Економія при броні: -2,62 грн
44,32 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,91
Економія при броні: -22,70 грн
126,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
98,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
42,03
Економія при броні: -2,13 грн
39,90 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,52
Економія при броні: -21,38 грн
127,14 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
135,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
46,99
Економія при броні: -2,71 грн
44,28 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
149,05
Економія при броні: -21,91 грн
127,14 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
46,75
Економія при броні: -6,12 грн
40,63 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,30
Економія при броні: -12,34 грн
135,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
57,42
Економія при броні: -2,88 грн
54,54 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,44
Економія при броні: -22,19 грн
126,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
58,30
Економія при броні: -3,75 грн
54,55 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
150,69
Економія при броні: -33,59 грн
117,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
137,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
40,36
Економія при броні: -1,33 грн
39,03 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
48,44
Економія при броні: -7,91 грн
40,54 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
53,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
114,45 грн
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