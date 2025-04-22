Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
168,20
Економія при броні: -5,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
53,68
Економія при броні: -3,13 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
104,81
Економія при броні: -6,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
55,80
Економія при броні: -16,70 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
58,58
Економія при броні: -7,10 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
105,12
Економія при броні: -6,54 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
55,80
Економія при броні: -16,70 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
53,07
Економія при броні: -2,52 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
148,04
Економія при броні: -20,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
169,20
Економія при броні: -70,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
56,81
Економія при броні: -6,25 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
145,64
Економія при броні: -18,39 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №10
Червона зірка
53,98
Економія при броні: -3,11 грн
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
152,41
Економія при броні: -35,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Сондокс® таблетки 0.015 г блістер №30
Червона зірка
165,70
Економія при броні: -66,90 грн