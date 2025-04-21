Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
266,57
Економія при броні: -53,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
254,10
Економія при броні: -15,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
261,19
Економія при броні: -26,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
239,50
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,52
Економія при броні: -38,59 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
245,80
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
254,30
Економія при броні: -15,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,20
Економія при броні: -24,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
268,09
Економія при броні: -36,21 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,57
Економія при броні: -61,19 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
270,61
Економія при броні: -43,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
251,30
Економія при броні: -12,60 грн