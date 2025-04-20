Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
244,30
Економія при броні: -8,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
264,03
Економія при броні: -45,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
247,21
Економія при броні: -23,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
267,28
Економія при броні: -54,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
260,18
Економія при броні: -41,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
253,38
Економія при броні: -42,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
277,99
Економія при броні: -43,06 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
247,50
Економія при броні: -11,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,61
Економія при броні: -53,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
271,15
Економія при броні: -69,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
269,77
Економія при броні: -67,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 51 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
266,59
Економія при броні: -38,51 грн