Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,80
Економія при броні: -7,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Біла ромашка
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Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,58
Економія при броні: -7,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
263,50
Економія при броні: -21,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
254,10
Економія при броні: -12,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
266,54
Економія при броні: -57,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
248,80
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,19
Економія при броні: -25,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
249,20
Економія при броні: -7,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
265,62
Економія при броні: -44,56 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
254,50
Економія при броні: -12,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
257,09
Економія при броні: -47,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
268,73
Економія при броні: -36,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Розамет® крем 1 % туба 25 г №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
246,20
Економія при броні: -4,50 грн