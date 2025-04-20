Київ
Бупівакаїн-М (Bupivacaine-M)

Бупівакаїн-М (Bupivacaine-M)

Запоріжжя (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
359.9 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
143,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
401.9 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
387,80 грн
Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
248.6 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
255.7 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
ГоловнаКошикОбране