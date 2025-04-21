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Бупівакаїн-М (Bupivacaine-M)
Бупівакаїн-М (Bupivacaine-M)
Миколаїв
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
99.3 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
143,08
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
142.4 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
387,70
грн
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Класна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
465.4 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
466.9 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
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