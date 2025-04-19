Київ
Бупівакаїн-М (Bupivacaine-M)

Бупівакаїн-М (Bupivacaine-M)

Дніпро (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 98
376.8 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
143,08 грн
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
422.2 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
387,80 грн
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
194.0 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
198.8 км
Бупівакаїн-М розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 5 мл №10
Корпорація Здоров'я
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