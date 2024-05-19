Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою, №1 - Львів (46345) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 28 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом