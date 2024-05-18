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Алтемікс сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою, №1 - Харків (46345) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
53,00
Економія: -13,00 грн
40,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
Всього: упаковка (1)
54,45
Економія: -1,63 грн
52,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
46,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
49,90 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
50,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється за 54 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (2)
45,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом